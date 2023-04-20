新竹市陽光國小以「今天我想搬塊大積木」為主題，改造位於學校中樞地帶的「陽光PUB」，透過減法設計重塑空間整體規劃，以模組化家具「大積木」創造出最大的使用效益，把空間還給孩子，在全國190所學校中脫穎而出，獲選為教育部「學美．美學－校園美感設計實踐計畫」合作學校。

市府教育處指出，陽光國小此次改造案合作對象為偶然設計，改造標的位於學校中樞地帶的「陽光PUB」，陽光PUB（Public Learning Hall）提供孩子表演活動、展覽、主題討論、親師溝通、教師討論等半開放式的學習空間。

由於原有樹穴、花檯、書報櫃、吧檯等設備佔掉大部分的空間，壓縮了孩子們進行課程或表演活動的空間，設計團隊運用數學原理、減法設計，以模組化家具「大積木」創造出最大的使用效益。

市府表示，改造案的最大亮點在於使用者可以發揮創意，運用「空間不可動的基礎型態」以及「附加的可移動物件」，拆解組合創造出不同的空間使用模式。設計團隊也發揮巧思，各物件單元以60 X 60公分為基礎，並讓所有可移動的物件進行布林運算，以60的因數或倍數進行疊加或削減，創造出具規律與契合性的堆疊系統，滿足使用者的需求。

改造空間採低彩度暖色調的設計，讓空間在視覺上更加通透，讓孩子成為使用空間的主體。陽光國小同學林昕硯說，陽光PUB變大、變美了，很喜歡在這裡和學生會幹部們討論事情，和同學一起表演，以前舞台不夠大覺得很擠，現在可以全班一起上台表演。