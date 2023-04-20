隨著Mercedes-EQ擴展純電陣容，Mercedes-Maybach以EQS SUV為基礎打造出品牌首款純電奢華旗艦Mercedes-Maybach EQS SUV，並且於上海車展首度展演，完美當代融合極致奢華與前衛科技的巔峰造車工藝。

豪奢格局 MAYBACH 王者風範不容錯認

Mercedes-Maybach EQS SUV注入大量源自MAYBACH的奢華視覺元素，例如專屬的船槳式水箱護罩因應其電動車身分而全面採用封閉式設計，並且於上方、車頭兩側與下緣處鑲嵌大量鍍鉻飾條與MAYBACH廠徽彰顯霸氣；標配的多光束智慧型數位頭燈，在上、下車時亦會有特殊的燈光展演，為尊貴的車主營造出獨有的華麗儀式感。

車側鑲嵌於B柱、窗框以及側裙處的大面積鍍鉻飾條，巧妙與前三角窗外設置的EQS徽飾相互輝映；22吋鋁合金鍛造輪圈與EQS SUV完美契合；鑲嵌有鍍鉻飾件的尾門與擾流套件搭配MAYBACH專屬字樣，讓Mercedes-Maybach EQS SUV成為最耀眼奪目的奢華存在。車身烤漆提供5種專屬雙色車漆，包括科技銀/鐵黑、科技銀/海藍、鐵黑/淺灰、鐵黑/絲綢金、及絲絨棕/瑪瑙黑。

Mercedes-Maybach EQS SUV車室首先映入眼簾的，是MBUX Hyperscreen超寬幅螢幕，將動畫轉場、多種模式切換介面均塑造為Mercedes-Maybach專屬，並且維持與既EQS SUV完全相同的數位功能，使用者得以透過Zero Layer零層級的操作介面，依據自身喜好隨時調整資訊呈現，減低科技操作難度，大幅提升數位便利性。此外，作為Mercedes-Maybach家族的一員，工程師亦相當在乎後座乘客的數位使用需求，特別配置兩個11.6吋螢幕的MBUX後座視聽娛樂系統，同樣提供各式便利功能與娛樂資訊，乘客可以隨自身喜好，透過觸控螢幕進行各種功能切換。

為了彰顯Mercedes-Maybach自創立後一路堅持至今的奢華造車工藝，Mercedes-Maybach EQS SUV以品牌獨一無二的Nappa皮革面料鋪陳車室，是Mercedes-Benz旗下第一款採用植鞣皮革的車型，使用咖啡豆殼作為鞣劑、且用於製革的水能在回收後回流至大自然水體，鞣製中使用的加脂劑也完全取材於植物，完全符合品牌朝向永續發展的造車理念。同時，舉凡不鏽鋼踏板組、座椅頭枕、座椅靠背、門檻踏板以及後座腳部投影處等，都鑲嵌有MAYBACH廠徽，以彰顯其不凡地位。

除在面料選用上擁有永續的前瞻性，所有的車室細節都是為了滿足層峰人士的各種感官需求，從材質、空氣、聲學到燈光無一不挑剔，結合精緻的用料、完美工藝和各項獨特的細節塑造，成就名為蠶繭效果（Cocooning Effect）的車室乘坐體驗，旨在提供最符合人體工學的奢華乘坐氛圍。設置在第二排的獨立座椅，與前方一樣配有通風、按摩以及肩頸加熱功能；此外，設置於層峰人士專屬的右後座椅同步具備專屬禮車套件，使用者僅需透過模式切換，副駕駛座便能自動前移，搭配獨有的小腿按摩功能，創造出更寬敞舒適的極致乘坐環境，一如S-Class後座舒適度。此外，Mercedes-Maybach EQS SUV提供兩個冷熱杯架、折疊桌、冰箱以及鍍銀香檳杯，讓行車移動像在家中一般舒適。

Mercedes-Maybach EQS SUV配有特殊的車室氛圍燈，無論照明亮度、大小、位置均可以按照使用者喜好而展開設定；此外，標配的主動環景式內裝照明，共計有253個獨立控制LED發光單元與64種顏色選擇（包括品牌專屬白玫瑰金、以及紫水晶光暈），搭配車頂燈條，完善提供最獨特的光影饗宴。歸功於電動車平台，讓後座的中央扶手得以簍空懸浮，巧妙與前座的中央扶手相連，不僅視覺上更加洗練，更多出了些許膝部空間，再加上地毯上的投射廠徽巧思，如此細膩的細節堆疊，盡顯頭等艙般的尊榮。

聽覺上，則給予猶如歌劇院般的聽覺饗宴，其所標配的Burmester 4D環繞音響系統，具備杜比音效配置，讓聲音透過多達15具揚聲器傳遞出更清晰、透徹且宏亮的音頻，歸功於S-Class座椅椅背內的激震器，營造4D臨場感受。此外，為駕駛者而催生的獨特駕駛音浪，工程團隊特別為了它設計名為空中恩典 (Aerial Grace) 的特殊聲浪系統，可按照駕駛者當下的電門踩踏、速度與體感進行快速運算，同樣透過揚聲器來滿足駕駛者本身的聽覺體感，創造出與過往完全不同的駕馭氛圍。

同時，在以Mercedes-EQ EQS SUV本身既有的優異NVH隔音工程為基礎，Mercedes-Maybach EQS SUV特別在前後馬達模組周邊進行封裝工程，並且透過後車廂蓋以ARTICO人工皮革覆蓋、在低負荷狀態時隨時讓前軸馬達停止運轉、後車箱與後座空間的固定隔板，更消除了後車廂中不必要的噪音、加上雙層玻璃的完善運用，創造出肅靜性極佳的車室空間，內部隔音概念更像是一台三箱豪華房車，而不是全開室的SUV。

最後，連座艙內的空氣也都必須挑剔。帶HEPA過濾器（高效微粒空氣）的ENERGIZING智慧空氣淨化系統可確保良好的空氣品質。空調循環風在循環風模式下經過多次過濾，HEPA過濾器可有效清除外部空氣中的細小灰塵、微小的顆粒和花粉，過濾器中的特殊活性炭還可以過濾二氧化硫和氮氧化物以及異味，並定期用新鮮的空氣洗淨。透過Mercedes me connect還能在進入車室前，就先將車內空氣清潔好。

Mercedes-Maybach EQS SUV採用前、後雙馬達所構成的四輪驅動系統架構，484 kW / 950 Nm的優異峰值動力輸出，且採用EQ世代最尖端的電控系統，提供200 kW DC最大充電功率，僅需短短31分鐘即可完成電池充能，15分鐘便能擁有200公里的行駛續航里程，在如此配置下，Mercedes-Maybach EQS SUV擁有最高600公里的WLTP總續航里程，重新定義電動車無憂體驗。

此外，Mercedes-Maybach EQS SUV標配有ADS+電子可調式氣壓懸吊系統，可完善將車輛提高35 mm，並且輔以角度達10度的後軸轉向系統，以達到更進階的沈穩舒適駕乘體感；並實現11 m迴轉直徑，游走都會更顯輕鬆寫意。

Mercedes-Maybach EQS SUV所標配的DYNAMIC SELECT駕駛模式切換功能，除提供ECO、SPORT、OFFROAD以及 INDIVIDUAL，亦有專屬的MAYBACH駕駛模式，該配置完全以提供後座乘客最極致的舒適體感而生，確保後座車室的震動程度得以減至最低。

以經典態度貫徹MAYBACH前衛造車理念。（台灣賓士提供）

人因工程打造蠶繭效果的MAYBACH乘坐體驗。（台灣賓士提供）