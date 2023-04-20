華特迪士尼與皮克斯動畫工作室最新聯手打造奇想動畫《元素方城市》，將於7月6日（四）暑假強檔全台大銀幕登場！世界頂級影展之一坎城影展昨日驚喜公佈本片獲選為今年第76屆非競賽閉幕片，令皮克斯重返坎城懷抱！亦為史上第四部入選的皮克斯作品，深具傳承意義，並將於5月27日舉行世界首映。

《元素方城市》是皮克斯第四部入選坎城影展的作品，先前三部依序為《天外奇蹟》、《腦筋急轉彎》和《靈魂急轉彎》，這三部片的導演暨現任皮克斯創意總監彼特達克特說今年皮克斯重返坎城影展意義非凡，因為本片代表大家在疫情隔離後再度齊聚一堂發想創作並腦力激盪，本片在彼得孫的執導下風趣又真誠，並且徹底令人驚豔，是一部為了要讓觀眾在大銀幕上體驗而生的作品，能在坎城影展舉辦世界首映令他興奮不已，彼特達克特、彼得孫和製片丹妮絲林姆偕同配音卡司陣容，都將踏上坎城影展星光大道紅毯參與盛會。

導演彼得孫特地為坎城影展創作的《元素方城市》畫作（迪士尼提供）

影展總監蒂埃里弗雷莫說明坎城影展一向歡迎世界各地的動畫作品，皮克斯更創下紀錄，《天外奇蹟》於2009年成為史上首部獲選開幕片的動畫，如今激發人們以強大能量思考人生的《元素方城市》再獲殊榮擔任閉幕片。坎城影展於2020年遇上疫情爆發而停辦一屆，《靈魂急轉彎》沒能如期登上影展銀幕，所以《元素方城市》獲選為開幕片，對於光榮回歸的皮克斯意義重大。

《天外奇蹟》當年不但榮膺閉幕片，更獲該影展的會外賽棕櫚狗獎，活潑可愛的黃金獵犬小逗雖為動畫，卻令人過目難忘而擊敗強敵，而《元素方城市》片頭的加碼短片《卡爾有約》則是該片的番外篇，加上《元素方城市》導演彼得孫就是《天外奇蹟》可愛日裔小男孩的原型，兩片先後於坎城影展首映，巧妙形成前後呼應的傳承意義。