文化部長史哲今日於立法院為《文創法》修法備詢，雖無法出席「國片起飛大聯盟」聯合行銷記者會，但他仍表達對國片的全力支持，結合成年禮金上路，希望能培養年輕人從小看國片。

文化部長史哲表示，長期以來國片票房佔整體票房10％比例太低，尤其在疫情期間整體票房腰斬，票房更是有限。他指出：「當我們看到有90幾萬人成年禮金即將上路，當中我們已經限制電影部分只能看國片，而國片的票價對於成年禮金的使用，我們認為使用率將會最高，所以當成年禮金的10億裡面有2、3億是用在國片的時候，對於原本不到10億的國片票房，他的比重其實是滿高的。」

史哲並表示，成年禮金在國片的市場的影響力應會是有感的，「你可以想像10億的成年禮金當中，有一定的比例是在國片，兩三成可能都還偏低」同時也期待從製片界、影視界，共同努力拍出好看的國片，讓國片從小深植人心，成為閱聽習慣。

史哲表示，文化部將從電影產業光譜的「投資端、消費端」兩端，包含推動投資抵減、成年禮金等，期盼成為驅動國片起飛的兩股噴射引擎。