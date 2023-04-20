萬物皆漲，房價也只漲不跌？不過今（20）日最新市調數據，直接打臉，天龍國預售屋房價，在連續上漲14季之後，首見下跌，單季跌幅0.4％。據住展雜誌今日公布的最新統計，今年第1季北台灣預售屋、新成屋房價，單季只有小漲0.9％，漲幅明顯收斂。調查指出，線上銷售中個案數量較少區域如台北市、宜蘭地區，受高價建案撤場及外圍地區新案開賣影響，平均房價出現波動。與去年同期相比，今年Q1北台灣預售屋、新成屋房價平均年漲幅約11.9％，較去年Q4減少3.3個百分點，連續第二季下滑。其中台北市，今年Q1平均房價為每坪106.2萬元，較上季下跌4千元、季減幅約0.4％，為2019年Q4以來首次下跌。台北市與去年同期相比，房價仍上漲8.9萬元／坪，年漲幅約9.1％。新北市方面，需求依然穩健，房價持續表現。調查顯示，第1季預售新屋每坪平均49.1萬元，較上季漲0.9萬元、季漲幅約1.9％，平均房價連續第六季創新高。與去年同期比較，價格上漲4.4萬元／坪，年漲幅約9.8％。宜蘭方面，第1季每坪平均房價約23.7萬元，較上季小跌2千元、季減幅約0.8％，原因為今年首季新供給多位於房價相對親民的外圍區域，在區域銷售中建案數量不多的背景下，行情稍有變化。與去年同期比較，房價則上漲1.7萬元／坪，年漲幅約7.7％。至於基隆，今年首季房價24.8萬元／坪，季漲2千元／坪、季增幅約0.8％，與去年Q1相比，房價提高1.7萬元／坪、年增幅約7.4％，仍為北台灣房價年漲幅最小的縣市。桃園市Q1房價31.6萬元／坪，比上季只增加1千元／坪、季漲幅約0.3％，比起去年Q1，房價則上漲2.9萬元／坪、年漲幅約10.1％。全台熱區之一的新竹，首季房價還是持續攀升，每坪平均38.4萬元，季增1.4萬元、季漲幅3.8％，再跟去年同期相比，房價漲了8.2萬元／坪，年漲幅約27.2％。