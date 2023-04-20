啟碁科技與經濟部水利署、第四河川局、西螺鎮公所、臺灣大學森林環境暨資源學系，及臺大實驗林管理處攜手合作，將在濁水溪左岸西螺大橋下種植2,480株臺灣原生種樹苗，這片占地約1.4公頃的「啟碁小森林」預期將改善東北季風帶來的揚塵與霧霾對濁水溪沿岸居民的影響，除了改善居民的生活品質，還能發揮固碳以及生態復育的作用。

啟碁董事長謝宏波表示，全世界都在關切氣候變遷的衝擊，這也是企業責無旁貸的使命，啟碁致力推動低碳轉型，期盼與社會及環境達成共好共榮的永續發展。

此次活動選擇栽植樟樹、光蠟樹、楓香、臺灣櫸、臺灣肖楠、羅漢松等抗旱防風高固碳的臺灣原生樹種，除了固碳防塵，更兼顧復育臺灣原生樹種之效益。臺大實驗林管理處長蔡明哲表示，這個活動對臺大實驗林也很有意義，希望團隊可經由「啟碁小森林」對濁水溪高灘地區域的生態與林相進行長期的觀察，這次和啟碁合作的都是耐旱防風高固碳的臺灣原生種樹種，大約10年後即可達到有效防風及減少揚塵的作用。啟碁小森林的固碳效益若以20年計算，平均每年預估的固碳量約14公噸，20至30年後可達到固碳高峰期。

「啟碁小森林」鄰近於濁水溪親水文化園區，生態調查報告顯示該區域涵蓋小雨燕、黑枕藍鶲、紅鳩、斯文豪氏攀蜥、三級保育類的紅尾伯勞與臺灣黑眉錦蛇等生物足跡。啟碁科技執行長高健榮表示，森林吸收二氧化碳的能力強且速度快，啟碁小森林身負固碳責任之餘，也扮演與多元生態共好的橋樑；不僅是防塵護土的林道，也是保護生物多樣性的動物棲息地，更是鎮民親近自然的好去處。

啟碁科技由上而下帶動員工實踐永續行動，「啟碁小森林」僅是其中一環。啟碁科技永續長林夢如表示，啟碁科技在ESG的發展上整合內外部資源並訂定各項執行目標，在節能減碳方面，除了栽植啟碁小森林提升固碳量外，並已訂定目標在2030年達成溫室氣體排放密度較2019年減少50％，以及2030年再生能源使用比例達總用電量50％，為了達成目標，啟碁激勵員工於日常職務納入永續行動，積極推動產品綠色設計、再生能源規劃、加入減碳倡議，並建構啟碁永續供應鏈，朝產業上下游擴大綠色影響力，不僅追求企業的永續經營，更期許公司接軌國際，為地球的永續發展善盡心力。