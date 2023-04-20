由《華燈初上》「蘇媽媽」角色再次翻紅的楊謹華，近日在大陸古裝劇《凌雲志》飾演反派惡蛟王，一身黑衣馬甲，加上過膝馬靴火辣出場，露出絕對領域，笑著說狠話，視妖命為無物，瘋辣的個性讓網友笑說：「越瘋越愛」，引來熱議。

目前正在熱播的陸劇《凌雲志》，由曾經製作過《鐵達尼號》、《復仇者聯盟》，拿過9個奧斯卡獎的好萊塢特效公司「數字王國」打造，場景搭建則是虛擬結合實景拍攝，像是南天門、水簾洞、花果山等場景都是1:1還原。為了演出不同於《西遊記》裡所向披靡的齊天大聖，林峯用搞怪的語氣、誇張的肢體動作，呈現出一個性格乖僻卻帶著搞笑的新角色，有一幕因為貪吃，不小心食物中毒，一轉頭變成香腸嘴，致敬梁朝偉的經典角色。

林峯不小心食物中毒，一轉頭變成香腸嘴，致敬梁朝偉的經典角色。（圖／龍華電視提供）

首次接拍古裝劇的吳克群，飾演忠義無雙、守護天庭和愛情的北辰將軍，他透露接演原因：「被劇中的虐心感情線所打動，希望當一隻很酷很深情的豬。」因為天界不能談戀愛，所以北辰與霓裳（王姿允 飾）將如何打破禁忌廝守，讓觀眾非常期待。為了混進妖群裡臥底，幻化為豬妖，被觀眾稱「史上最帥豬八戒」。

吳克群被觀眾稱「史上最帥豬八戒」。（圖／龍華電視提供）

《凌雲志》改編自甲魚不是龜的網路小說，劇情講述磐石（林峯 飾）因機緣巧合幻化成形，與雀兒（蔣依依 飾）成為好友，因妖怪身分讓他們遭受歧視和偏見，天兵對萬妖趕盡殺絕，在花菓山經歷生死劫，雀兒為了救他而身亡，為復活好友拜瑤光洞解空祖師為師，勇闖惡龍潭鬥智惡蛟王、與天庭博弈，保護弱小妖怪，披荊斬棘，展現熱血沸騰的逆襲戰。《凌雲志》將於4/21起在中華電信MOD影視館+、HAMI VIDEO更新上架，龍華戲劇台MOD352，全台首播，敬請期待。