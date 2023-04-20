胃癌是國人十大癌症死因的第8名，醫師表示，由於民眾外食比例高、作息不正常等，胃癌患者年齡層有下降趨勢；醃漬、煙燻、燒烤、油炸這類食物容易刺激腸胃，進而誘發胃癌。醫師提醒，胃癌早期無症狀，一旦出現胃痛、胃脹時，恐怕已經很嚴重了。

基隆長庚醫院外科部部長黃挺碩在《名醫觀點》表示，許多人喜歡吃醃漬、煙燻、燒烤或油炸食物，但這類食物容易刺激腸胃，進而誘發胃癌，由於國人外食比例高、飲食不健康，加上作息不正常，導致發生胃癌的年齡有下降趨勢，臨床上30多歲確診胃癌的案例已經不罕見。

他表示，胃癌的10大危險因子為，1. 喜歡吃醃漬、煙燻、燒烤或油炸食物；2.抽菸喝酒；3. 幽門螺旋桿菌感染；4. 曾做過胃部手術；5. 胃癌家族史；6. 男性；7. 有胃腺性息肉；8. 萎縮性胃炎；9. 胃酸不足；10. 惡性貧血。

他並表示，由於胃癌的預後較其他癌症來得差，因此提醒民眾，千萬不要等有症狀才檢查，曾做過胃部切除手術等高危險群要定期健檢，此外，民眾若出現消化不良、上腹痛或胃腸不適等症狀，要盡快就醫，「一旦胃痛、胃脹時，恐怕已經很嚴重了。」