大陸《環球時報》20日引述美媒報導，美國海軍尼米茲號航母打擊群日前進入南海演練，也是今年第三次進入南海。而馬金島號兩棲戰備群則在蘇祿海作業。中國大陸軍事專家認為，此次尼米茲號航母打擊群重返南海，且在菲律賓以西海域活動，一個重要意圖是要為美菲「肩並肩」軍演「看場子」。

美國海軍協會網站17日題為〈尼米茲號航母打擊群返回南海，中國航母仍在太平洋巡邏〉的消息稱，根據美國海軍上周日發布的新聞稿，尼米茲號航母打擊群正在南海「通過水面、空中和水下裝備進行訓練，以及使用固定翼和旋翼飛機進行飛行操作」。

新聞稿稱，這是尼米茲號航母打擊群部署到印太地區期間第三次在南海行動。去年12月3日從美國西海岸出發部署，12月16日進入美國第7艦隊轄區。今年在港口訪問後，於4月2日離開韓國釜山港，在東海和菲律賓海活動。4月初尼米茲號航母打擊群與日本海上自衛隊和韓國海軍在東海舉行三邊演習。

報導稱，目前在南海的尼米茲號航母打擊群包括尼米茲號航母（CVN-68）及搭載的第17艦載機聯隊、提康得羅加級巡洋艦邦克山號（CG-52）和第9驅逐艦中隊的伯克級驅逐艦迪凱特號（DDG-73）、邁耶（DDG-108）號。該航母打擊群的鍾雲號（DDG-93）於上周六抵達菲律賓蘇比克灣港口訪問，而另外一艘驅逐艦漢密爾頓號（DDG-60）前往美國第5艦隊作戰區域，並在港口訪問後於上周四離開以色列埃拉特。

根據美國海軍協會網站「艦隊追蹤」專欄介紹，組成第17艦載機聯隊的包括第22攻擊戰鬥機中隊（裝備F／A-18F雙座型超級大黃蜂）、第94攻擊戰鬥機中隊（裝備F／A-18F）、第137攻擊戰鬥機中隊（裝備F／A-18E）、第146攻擊戰鬥機中隊、第139電子攻擊中隊（裝備EA-18G電子戰飛機）、第116航母機載預警中隊、第73直升機海上打擊中隊和第6直升機海上作戰中隊。

美國海軍協會網站消息稱，尼米茲號航母打擊群在南海活動的同時，馬金島號兩棲戰備群則在位於菲律賓西南的蘇祿海活動。該兩棲戰備群由馬金島號（LHD-8）兩棲攻擊艦、安克雷奇號（LPD-23）船塢登陸艦、默薩號（LPD-26）船塢登陸艦和第13海軍陸戰隊遠征部隊組成。馬金島號兩棲戰備群於3日結束美韓「雙龍-23」演習，前往菲律賓參加美菲「肩並肩」演習。該演習包括來自多個國家的1.7萬名官兵。上周日馬金島號與菲律賓海軍艦艇在巴拉望島海岸外的蘇祿海演習。

對於美國海軍的行動，尼米茲號航母打擊群指揮官史斯威尼少將在新聞稿中表示，「尼米茲號航母打擊群正在履行對我們在該地區的盟友和夥伴的承諾－我們不會去任何地方。」他聲稱：「我們來到這裡不僅是為了向我們的盟友和合作夥伴保證我們對基於規則的國際秩序的堅定承諾，而且是為了與他們一起努力，實現自由開放印太地區的共同願景。我們的航母打擊群已準備好對那些試圖破壞該地區穩定的人的脅迫行為做出回應。」

中方軍事專家張學峰認為，這次尼米茲號航母打擊群重回南海，很大程度上是為「肩並肩」演習「看場子」。從美方公開的情況來看，參加「肩並肩」演習的馬金島號兩棲戰備群在蘇祿海附近活動。美菲此項演習，必然是南海周邊國家重點關注對象，在相互「觀察」過程中，不排除導致矛盾升級。而尼米茲號航母打擊群就位於菲律賓以西海域，位於蘇祿海西北部，憑藉其所轄兵力為這次演習護航。