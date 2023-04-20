大甲鎮瀾宮媽祖繞境活動將於21至30日舉行遶境活動，屆時吸引大量人潮前往朝聖，民眾祈求身體健康，好運一整年！台中市政府消防局鼓勵民眾以爆竹音效取代實際施放，若仍需施放，應選購貼有認可標示的合法爆竹，減量並依照產品外觀使用說明正確施放，確保安全、又能降低煙火施放的噪音及空氣汙染等環保問題。

台中市消防局表示，針對大甲鎮瀾宮媽祖繞境路線行經宮廟，加強爆竹煙火安全宣導工作；並規畫在繞境期間向參與民眾及店家加強爆竹煙火減量施放的安全宣導工作，除應留意「台中市爆竹煙火施放管制自治條例」第5條規範，禁止於0時至6時施放飛行及升空類的一般爆竹煙火外，也應詳閱產品使用說明安全施放，確保安全；如有違反，將處以3萬元以上15萬元以下罰鍰，提醒民眾避免觸法。

消防局指出，施放爆竹煙火易產生安全及安寧等問題，因本身具易燃、易爆性質，施放過程仍存不確定性風險；若施放不慎，恐觸犯公共危險罪。消防局呼籲民眾仍應減量施放爆竹煙火，消防局亦將持續加強繞境期間相關爆竹煙火宣導工作，確保活動平安順遂。