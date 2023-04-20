立法院司法及法制委員會27日審查《內政部組織法》修正草案，草案成功出委員會。（翻攝自立法院直播）

立法院司法及法制委員會27日審查《內政部組織法》修正草案，草案成功出委員會，國民黨立委游毓蘭關注，役政署將變為內部一級單位「役政司」及派出單位「替代役訓練及管理中心」，是否能取代原本的役政署；內政部長林右昌表示，合理跟行政院爭取增加更多量能。

《內政部組織法》修正草案今天出委員會，未來須交朝野協商，游毓蘭在會中指出，義務役男從4個月役期轉變成1年，社會上很關心，現在把役政署降級成為役政司，有點像是逆向操作，兵役要延長業務會更加繁雜，跟大家期盼是背道而馳，請內政部重新考量。

對此，林右昌回應表示，目前役男服兵役延長，一部分是國防部管理，內政部役政署是管理替代役，役政署改為役政司，把兵役行政和替代役的督導事情集中，現在原本是任務編組而已，替代役則是有訓練班，改組後替代役訓練班將改為「替代役訓練管理中心」，量能會提升，讓管理中心專責辦理替代役訓練和管理。

林右昌表示，役政相關核心業務人力，通通會配置在組改後的役政司，任務編組的替代役訓練班人力，會合理跟行政院爭取增加更多量能，委員關心的問題都有關注到處理。