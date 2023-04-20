王牌營養師劉怡里將自己門診碰到的各式疑難雜症，從上萬件案例中，集合成20大最常被問到的問題，出版新書《全民營養必勝攻略》，書中詳細解析各種迷思以及正確因應之道，除了成功戰勝肥胖，其它像是吃出美白、剩菜儲存知識、肌少症、黑眼圈等，都是大眾關心的話題。此外，劉怡里還貼心找出享用「邪惡」食物的應變方法，像是吃完鹹酥雞隔天該如何？她笑說，什麼都不能吃的營養菜單，違反人性，一定不會成功的。

劉怡里職涯全都在醫院第一線直接面對病患，民眾常拿偏方或是親友的成功例證，來詢問能否依法施行，像是「吃這個真的對眼睛好嗎？網路說莧菜比豬肝更補血，不是這樣嗎？群組說多吃高麗菜可以護胃，所以每天至少吃半顆？」以及單一食物、金針菇、只吃肉、巫婆湯、生酮、168等各種減肥方法，劉怡里笑說，每天門診都是一場又一場的考試，但她提醒，「營養是個人化的諮詢」，套用別人成功的案例，不但不適宜也太折磨自己，也因此她才決定將這些疑難雜症集結出書，幫民眾打好營養基本功，不再道聽塗說。

劉怡里出新書《全民營養必勝攻略》，要破解20大營養迷思。（艾迪昇傳播提供）

劉怡里為這本書煞費苦心，因應現代人短期記憶的需求，每個章節設計簡單表格，就連圖片也都精準要求，一片豆干的營養需求，書中圖片就不能出現2片豆干，她說這樣的要求，除了幫助讀者第一時間記住，也源於自己過去反覆訓練，她表示：「以前還是學生時，就不斷訓練自己，看到一個便當就得立刻算出每道菜的營養成分與熱量。」到現在她已經養成習慣，任何食物都能反射性地在腦海浮現出各種營養標示。

新書還打破營養刻板印象，介紹如何無負擔享受高熱量美食，例如消夜吃了鹹酥雞，隔天就要多喝水、增加有氧運動，以及多吃蔬果，抑制發炎並有效抗氧化。劉怡里表示，會有這樣的設計也是基於看診經驗，一開始她對病患下達各種禁令，但不但效果不彰，還引起病患的對立心態，她後來調整方法，從「不能吃」到「可以怎麼吃」，反而擄獲病患的心，因而將這樣的觀點也納入新書中，要讓大眾不再畏懼「營養」。《全民營養必勝攻略》全台各大通路書局、博客來、誠品、金石堂熱賣中。