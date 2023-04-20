韓國男子團體ASTRO成員文彬19日陳屍家中，得年25歲，經紀公司已發出聲明證實，確切死因還待南韓警方調查，消息曝光後許多海內外粉絲都感到震驚又不捨；對此，一年前曾訪問過文彬的炎亞綸也在社群表示哀弔，更提及自己「剛剛還在看訪問文彬的片段」。

炎亞綸在20日凌晨得知文彬離世後，在推特震驚寫下：「Astro MoonBin！？RIP」，更在留言區直呼：「我剛剛還在看訪問他的片段」，其在一年前炎亞綸曾邀請到文彬與主唱產賀小分隊來他所主持的網路《IconiA》作客。

炎亞綸於社群發文哀悼。（圖/翻攝自炎亞綸IG、推特）

影片中可見，雖然當時因疫情的緣故，雙方是以視訊方式進行訪問，但可看出文彬在節目中玩得相當開心，雙方除大聊健身及控制飲食等議題，更玩了「傳話筒」及性感三連拍，最後文彬還與炎亞綸約定疫情後見面，如今這個約定再也無法實現，粉絲紛紛留言：「我不敢相信」、「真的很難過」、「我記得他接受採訪時的笑容」、「人生無常」。

文彬19日驚傳被經紀人發現陳屍於住處，所屬經紀公司Fantagio沒多久便發聲明證實：「ASTRO成員文彬4月19日突然離開我們，成為了天上的星星，公司全體包含藝人、工作人員皆巨大的悲傷和衝擊中，也呼籲外界克制進行惡意、揣測的報導」，根據文彬家人的意願，葬禮將低調進行，最後寫下「對故人最後一程獻上深深哀悼」。

炎亞綸一年前曾訪問過文彬與主唱產賀。(影片嵌入自炎亞綸YouTube)

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