2000年4月20日，屏東縣高樹國中三年級學生葉永鋕，因與眾不同的性別氣質而遭到部分同學霸凌，在校內廁所死亡。教育部今天舉行「420性別平等教育日」，部長潘文忠宣示，將努力推動性平教育，讓不同性別氣質的孩子，都可以在日常生活中很自在。

葉永鋕當年因為與眾不同性別氣質而遭到同學霸凌，2000年4月20日11點42分，他在上課時，提前離開教室去上廁所，後來被發現重傷臥倒血泊中，送醫不治死亡。這起事件對台灣性別教育產生顛覆性的影響。

教育部今天舉行「420性別平等教育日活動」，期請民眾一起關心性別平等教育。（林志成攝）

為使學校更加重視性別平等教育，教育部自今年起訂定每年4月20日為「性別平等教育日」，並於今日在國家圖書館舉辦「420性別平等教育日」活動，同時於國圖等8個場館同步辦理「Happeriod－關於月經的點點滴滴特展」。

教育部性別平等教育委員會委員羅燦煐說，4月20日是個悲傷的日子，因為葉永鋕在23年前的今天在廁所往生，不過這也鋪陳台灣將性別平等發揚光大的可行性。葉永鋕事件就像麥子掉到土壤裡面，讓台灣的性別平等不斷的發展。

潘文忠則說，2000年時，台灣正在制訂《兩性平等教育法》，但因為葉永鋕事件，社會認知除了兩性以外，還有許多不同性別氣質的孩子，因此最後決定改成《性別平等教育法》，並從2004年起實施，希望促使學校注意弱勢者處境，建立性別平等的教育資源與環境。

潘文忠說，根據國際公民教育與素養調查計畫的調查結果顯示，台灣學生對於性別平權的支持度高於全球平均值，和丹麥並列全球第二，顯示我國性平教育在國際上已經有亮眼成果。

為能更加落實校園的性平教育，潘文忠說，今年8月起，將於全國各級學校提供免費生理用品，以照顧不利處境的學生，同時透過生理用品實務走進校園，讓更多師生可以坦率及認識「月經」這件事。