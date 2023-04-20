交通部觀光局參山處安排歐洲旅行業踩線團到霧峰林家宮保第參觀，團員前往全台唯一結合福州式戲台與特色卷棚作法的「大花廳」參觀，不少人拿起手機拍照打卡。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

交通部觀光局參山處安排歐洲旅行業踩線團到霧峰林家宮保第參觀。（參山處提供／馮惠宜台中傳真）

交通部觀光局19日到22日安排來自歐洲：匈牙利、捷克、荷蘭、德國、斯洛伐克、奧地利等共13位旅遊業者到中部體驗結合宗教、美食及文化的深度旅遊，除往霧峰林家花園宮保第參訪，22日更將體驗大甲媽遶境活動，預備到彰化永安宮等大甲媽祖駐駕的宮廟，體驗台灣人的媽祖信仰。

交通部觀光局衝刺疫後觀光，陸續邀請國際踩線團來台，法蘭克福辦事處安排歐洲旅行業者一行13人4月19日至22日到中部深度旅遊，由參山處接待並安排團員參觀霧峰林家宮保第、日月潭、八卦山風景區及鹿港等地踩線。其中22日團員也將體驗被Discovery頻道列為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境活動。

歐洲踩線團首站抵霧峰林家花園宮保第參訪，參山處安排英文導覽，引領歐洲旅行業者了解霧峰林家宅園的建築歷史，以及三百年前的台灣開拓史。團員前往全台唯一結合福州式戲台與特色卷棚作法的「大花廳」參觀，不少人拿起手機拍照打卡，甚至化身為網紅拍下影片，相當驚艷。

21日將安排團員前往彰化鹿港桂花巷藝術村體驗手創DIY、鹿港老街走訪古老的閩式紅磚老街及歷史悠久的廟宇、以及天后宮等景點，晚上將前往世界唯一用玻璃打造的媽祖廟，現場體驗廟體在夜晚七彩發光、如夢如幻的景象。

22日團員將到八卦山參訪大佛，並參訪了大甲媽祖駐駕的宮廟，包括永安宮、久長安宮、福龍宮、茄南宮，體驗深植台灣人心的媽祖信仰。