《小鐵星座》運勢專欄分享，4星座與各自單一種血型來分析出容易因感情出現裂痕而離婚的前4名，包括射手座B型、巨蟹座O型、天蠍座AB型、獅子座A型，其中第1名的射手座B型在婚姻中討厭受騙的感覺，只要對方沒有達成就會覺得對方不夠愛他們，進而產生離婚念頭。

▍第四名：獅子座A型

獅子座A型如果早婚的話，通常是因為沒有深思熟慮把婚姻想過於簡單，甚至只要感覺對了就衝動在一起，要是在婚後感覺對方不適合就會有想離婚的念頭。

▍第三名：天蠍座AB型

天蠍座AB型心機重，時常會做出利於自己的抉擇。就算是婚姻也是如此，只要有更好的對象出現，他們可能會選擇離婚。

▍第二名：巨蟹座O型

巨蟹座O型非常顧家，但是一旦感情出現了危機或出現裂痕時，他們會果斷地做出離婚的選擇。認為愛就在一起，不愛可以隨時分開。

▍第一名：射手座B型

射手座B型追求完美，尤其在感情方面他們眼裡容不下一粒沙，最討厭受騙的感覺。如果對方在他們面前許下承諾沒有實現的話，會覺得對方不夠愛。即使有了家庭也覺得對方不適合，進而產生離婚念頭。