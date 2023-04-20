看準日本成為全球市場波動階段的投資好題材，兆豐投信率先掌握「日本不一樣」的投資前景，為台灣市場發行「兆豐日本優勢多重資產基金」，擬以日本多重資產為基底，鎖定旅遊文化、科技創新、動漫娛樂、日本房市等四大優勢產業。

「兆豐日本優勢多重資產基金」由彰銀擔任保管銀行，預計於24～28日開放募集，將發行新臺幣、美元、日圓共3種幣別，為目前國內首檔以日圓幣別發行的多重資產基金，滿足投資人多元外幣、資金彈性運用需求。

兆豐日本優勢多重資產基金研究團隊表示，日本國內推出一系列振興旅遊方案，提供各類住宿與消費優惠，政府經濟效果預估至3月可望達3.8兆日圓，並預期2024年日本入境人數將達6500萬人，推估每年商機有機會達7.8兆日圓，預估帶動市場錢潮與景氣力道。

而人潮帶入錢潮，亦將滾動景氣擴張，此趨勢從投資人購置日本房產掀熱潮可窺見。兆豐投信指出，根據統計，相較於2020年前，日本房屋總銷售額於2021～2022年持續走升，突顯日本房市前景看好。

同時，日本全國平均地價年增率連2年增加，據日本國土交通省公布，東京、名古屋等商用地年增率各達3％、3.4％，突顯人流返回都會區，帶動東京商業區租金走升，投資REITs題材也受到海外投資人青睞。

日本為亞洲最大REITs市場，日本REITs持有物業多集中在商辦、飯店、倉儲物流中心、醫療院所、都會區大樓等，以商用建築為主，有利避開老舊公寓因少子化而面臨的空屋率問題。

現階段日圓貶值、日本利率低、市場流動性充足，加上國際地理位置優異，有助經貿環境穩健，當景氣擴張時，各大優勢產業隨之走勢向上。同時，中美貿易戰造成國際貿易管道阻塞，全球市場強調「現地部署」，透過縮短供應鏈成為貿易解方，日本成為主要受惠國。

而日本除了擁有科技供應鏈的關鍵製程，更擁有旅遊觀光、動漫娛樂等優勢產業，如近期日本電玩大廠任天堂表現走俏，受惠《超級瑪利歐兄弟電影版》創下今年來電影上映首周末最佳票房，突顯日本娛樂產業軟實力趨勢前景，吸引國際資金挹注優勢產業而蓬勃發展。

兆豐日本優勢多重資產基金採取「股權、類固定收益、REITs」等多元資產組合，透過股權與類固收比例動態調整，當股市機會多時增加股權商品配置比例，股市震盪時則增加REITs或債券等類固收產品，降低投資組合的波動度，有助提升攻守皆宜的投資特色。