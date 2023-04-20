「主客觀－跨域創作特展」主視覺設計獲得美國Muse Creative Awards（繆斯創意獎）海報類金獎。（客家局提供）

新北客家文化園區「主客觀－跨域創作特展」在3月26日至9月29日開展，本次由客籍青年藝術家參展，以多元創作媒材為載體創作，將展覽形塑為觀點交織的嶄新場域，希望能賦予觀眾多種不同視覺刺激模式的觀看體驗。

「主客觀－跨域創作特展」特展由兼具設計、藝術創作、理論研究與策展等全方位專業能力的獨立策展人蕭言軒策畫執行，邀請周志勇、李懿宸、邱俊維、廖家翊、彭泰宏等5位青年客籍藝術家參與，參展作品的使用媒材多元，包含油畫、漆工藝、雕塑、藝術攝影等，更有多件作品是年度新作，首次公開亮相。

客家局指出，該特展的主視覺設計獲得美國Muse Creative Awards（繆斯創意獎）海報類金獎，設計理念以藝術品暨展覽本身作為載體，將主觀與客觀的交叉詰問從抽象概念實體化，主視覺以「幻境」、「想像」及「觀看」作為視覺符號的形塑依據，加入碧青、紫藤兩種顔色作出漸層，在降低感官衝突性的同時也能呈現出視覺構成的實驗性。

除了展覽，園區還推出周邊講座及藝文體驗工作坊等相關活動，計畫於4月24日在國立台北大學民俗藝術與文化資產研究所舉辦首場校園巡迴講座，透過藝文將「另闢蹊徑的族群文化策展」議題帶入校園，鼓勵新時代年輕人多思辨交流，在推廣客籍藝術家創作的同時，也能讓更多人看見這次特展，讓藝術走進民衆。

此外，市府5月6日將辦理「聚焦觀點論壇」，讓策展人與藝術家們對話、討論，讓觀衆與客家新青年藝術家們能透過展覽交流彼此觀點，也讓與會者深入瞭解本檔特展的性質，會後還有漆藝體驗工作坊活動，讓參與民衆能親手體驗各種媒材的創作。