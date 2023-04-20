概念股方面，新能源汽車降價潮，拖累港股相關類股集體大跌，小鵬跌超7％，蔚來跌近5％，零跑跌近3％，長城、理想等跌超2％。

個股方面，大陸教育機構新東方公布業績後出現獲利了結，東方甄選暴跌10％，2023財年第三季，新東方淨營收年增長22.8％至7.54億美元，經營利潤則大增147％至6,650萬美元。

金山雲再度暴漲14.56％，金山辦公正式發佈了具備大語言模型能力的生成式人工智慧應用，暫定代號「WPS AI」，這也是國內協同辦公賽道首個類ChatGPT式應用，今後還將持續向AIGC、閱讀理解和問答、人機交互三個方向深耕。

洪九果品再度暴跌14.42％，已自高點暴跌60％，公司成功按配售價每股配售股份23.61港元向23名承配人配售合共1,496萬股配售股份，分別占經配發及發行的配售股份擴大後的H股數目的約1.58％以及已發行股份總數的約1.06％。