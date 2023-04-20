一名女網友分享，全聯一款慶尚道泡菜特價，一大罐只要129元，很好吃又很便宜，貼文引來兩派網友大戰，部分網友認為這款泡菜很好吃，炒飯、當小菜或是搭配肉一起吃都很讚，甚至還有人趁著特價狂買了10罐；但也有網友認為這款吃起來很像台式泡菜，口味偏甜且蒜味很重，沒有很愛。

一名女網友昨天在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上分享，韓國神物特價中，喜歡的人快衝，一大罐129元，真的很划算，引起網友熱烈討論，「之前清明節特價才109元，直接買爆」、「這很難買，怎麼還被爆出來」、「每次特價都買10罐送人」。

至於這款泡菜到底好不好吃，兩派網友看法完全不同，部分網友認為這款泡菜真的很好吃，大概是架上所有牌子理面最優的。「適合當小菜吃的泡菜」、「這炒飯很好吃」、「吃了就回不去了。太好吃」、「以全聯賣的那幾種泡菜來說算好吃，回購好幾次了」、「這款超對味，覺得好吃的是不是都南部人」、「好吃，搭肉超適合」。

不過也有許多網友坦言，這款泡菜真的普通，不如去買好市多的泡菜，另有吃過的人表示，泡菜本身吃起來甜甜的，很像是台式風味的泡菜，個人沒有很喜歡。「這款根本是台灣式韓國泡菜，甜甜的，我覺得完全不好吃」、「偏甜跟蒜味重，跟韓國泡菜落差比較大」、「我跟我老公都覺得不好吃，每次吃完喉嚨都有一個怪味」。