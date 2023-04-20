立法院司法及法制、內政委員會今初審通過《內政部組織法修正草案》，內政部長林右昌會後受訪表示，內政部組織改造議題已討論25年，今跨出歷史的一大步，未來組織法三讀通過後，將會成立國土規劃署及國家公園署，未來對於整個國土的利用，還有都市、都會、環境的治理，能夠更進步。

除了《內政部組織法修正草案》之外，初審通過的草案包含《內政部消防署組織法草案》、《內政部國土管理署組織法草案》、《內政部國家公園署組織法草案》，至於有關《內政部次級機關及其業務》的條文，草案原列出5項，包括警政署、消防署、移民署、國土管理署，以及國家公園署，經委員會討論後無法達成共識，條文保留送協商。

林右昌指出，未來內政部組織法等案三讀通過後，將成立國土管理署、國家公園署，這對於國土利用，還有城市、都會、環境治理，會更加進步，也更符合未來世界潮流和人民期待。

至於尚有部分條文保留待朝野黨團協商，林右昌表示，內政部將繼續努力和立委溝通，盼立院這會期能完成內政部組織法的修法工作。