目前台鐵花蓮站至台東知本站仍有112.6公里、約占70％的路線還是單軌，去年2月「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」決標，其中CB06標「知本至台東土建工程」是最先公告發包的主體工程，今（20）日舉辦開工典禮。

花東由於大部分鐵路仍是單軌，即使過去幾年台鐵不斷購置快車，路廊仍無法最大化使用，逢年過節花東民眾仍一票難求。行政院2021年4月核定「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫」，計畫範圍是花蓮站至台東知本站，將該區間還是單軌的路線（約112.6公里，約占70％）雙軌化，計畫經費456.27億元，期程至2028年4月。

CB06標「知本至台東土建工程」工程金額15.68億元，工期約48個月，主要工作內容包括路基、排水、擋土牆、橋梁、車站（含一般機電）與曲線改善等。CB06標工程開工後，意謂花東鐵路雙軌化計畫工程正式啟動。雙軌化完成後，目標是縮短高雄-台東-花蓮旅運時間至3小時。