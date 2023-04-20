54歲的郭水盛2年前從林園分局交通組退休後，不忘交通專業，培訓成為「路老師」後，四處演講宣導，從長照中心、學校到公司行號及廟宇都有他的身影，同時也是交通局的交通安全大使的他，根據不同年齡層製作不同的宣導卡和內容，宣傳交通安全的重要。「一直做到不能做為止！」，他說，退休後還能將專業知識訊息持續推廣，自己做得很快樂。

郭水盛以路老師身分到幼兒園宣導交通安全。（洪靖宜攝）

一手拿著麥克風，一手交通安全宣導卡，郭水盛到幼兒園進行交通安全宣導，國台語夾雜，親切與孩子們互動，接著播放影片，玩起有獎徵答，大家踴躍舉手回答問題，無形之中，建立起正確交通觀念。

今年54歲的郭水盛過去在林園分局交通組服務，時間長達約5年，前2年退休後，他持續致力推動交通安全宣導，並取得交通部路老師資格，在長照中心、學校、公司行號及廟宇等地進行交通安全宣講。

他同時也是高雄市交通局交通安全大使，針對不同族群，設計不同教材，在高雄、屏東2地進行交通安全宣導，一個月就多達20多場。「一直做到不能做為止！」，郭水盛說，自己做得相當快樂，退休後還能將交通專業持續推廣，他提到，只要民眾接收正確觀念和知識，就能多救一個人，他也持續精進，鑽研新制法令，讓退休生活一樣豐富。