菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo ）表示，菲律賓不會允許美國在菲律賓軍事基地，存放被用於涉及台海軍事行動的武器，也不會允許美軍艦機在菲基地補充燃料、維修或重新裝備。

綜合《菲律賓星報》（Philippine Star）、阿納多盧通訊社報導，菲律賓與美國今年2月同意擴大2014年美菲「加強國防合作協議」（EDCA），菲律賓將額外開放4個軍事基地供美軍使用。美國在菲律賓可用的軍事基地因此增至9個。

關於菲律賓額外開放4個軍事基地供美軍使用，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）3月曾表示，4個新的軍事基地將位於菲律賓的不同地區，包括面向南海的一個省份。

菲律賓參議院19日就美菲「加強國防合作協議」展開聽證會。會上一名參議員提出關於美國可能在菲律賓的基地藏匿武器的問題，並提到美國2023財年《國防授權法案》中的一項條款授權為台灣建立所謂「區域應變軍備庫」。

報導稱，馬納羅就此在會上回應，「我們不會允許與此前達成協議的活動類型不符的任何行動或物品....『加強國防合作協議』不針對任何國家，目的範圍限於菲律賓。」

根據協議，美國可在菲律賓的軍事基地聯合訓練、預先部署設備、建造設施，但不可長期駐軍。小馬可仕10日向中方保證，美國可使用的菲律賓軍事基地不會被用於發動進攻，華盛頓的防務安排旨在加強菲律賓的防禦。馬納羅在聽證會上說，菲律賓當前的外交政策是「跟所有人交朋友」，因此「與此不相符的任何事情都與我們的立場不一致」。這也意味菲律賓不會允許美軍軍艦飛機在菲律賓軍事基地補充燃料、維修或重新裝備。