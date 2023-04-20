苗栗市區也傳出民宅淹水。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

三義鄉苗119線客家書院附近淹水。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

豪雨鋒面來襲，苗栗縣地區20日陸續因為豪雨造成多處淹水，其中苗栗市國華地下道、建中地下道、三湖道地下道都傳出淹水，導致封閉無法通行，公館鄉尖山村往頭屋的涵洞也有淹水情況，並傳出1輛車子受困三湖道地下道，駕駛腹痛送醫，所幸並無大礙。

苗栗市區因為豪雨成災，市內經國路、勝利路等多處淹水，國華地下道因為淹水，在今天凌晨3點40分封閉，直到上午9點淹積水稍微退去，目前開放單線通行。建中地下道也在上午6點35分封閉。公館鄉尖山村苗25線涵洞，早上6點40分封閉。

期間，今天清晨4點18分1輛轎車受困三湖道地下道，轎車駕駛腹痛求助消防人員，經協助送醫後，駕駛並無大礙。另外，苗栗市水源里中正路也有民宅淹水，水淹過膝蓋，抽水兩小時後，後續才稍微好轉；三義鄉苗119線客家書院附近淹水，則由分駐所員警進行交管。

公館鄉尖山往頭屋的涵洞及新東大橋下，今天早上7點多，涵洞內有一台幼兒園的車輛拋錨，現場有拖吊車協助脫離，新東大橋下涵洞有淹水情形，目前也慢慢退去，各地淹積水情況，都由苗栗警分局派各轄區員警協助處理。