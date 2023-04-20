台灣顯示器產業聯合總會(Taiwan Display Union 666Association，簡稱TDUA)理事長柯富仁表示，根據Omdia相關報告指出，2023年是Micro LED商品化關鍵年，Micro LED從去年到現在，大家已經有信心跟把握，將其推向量產，而不是談技術存在，更談論擴大應用。

除了產業聯手推動目標，政府的角色也至關重要，經濟部技術處邱求慧處長指出，目前大陸面板全球市占率達67%，台灣目前為18%，略勝日韓的15%。面對大陸業者持續低價競爭，產業需跳脫以往規模競爭的模式。發展高附加價值產品，才能在全球競爭下彎道超車。

經濟部技術處過去4年來投入45億元新台幣，以三大策略推升台灣顯示產業國際競爭力，包括首先開發智慧顯示系統；其次拓展場域應用，發展高附加價值產品；最後布局低碳顯示，在顯示能耗效能提升，來協助法人及業者投入相關技術研發，至今已累計超過100項研發成果、促進研發投資超過102億元新台幣，未來預估可創造1200億元年產值。

Micro LED大面積並高精緻化，延伸到未來的可能性，顯示無所不在。然面對中、韓競爭，台灣Micro LED強勢優勢何在？柯富仁表示，首先，並非談論台灣顯示面板的優勢，更是探討台灣整個跨產業優勢，台灣面板廠在過去幾年累積的高畫質、高階產品研發技術裡，在業界為非常穩定性能且擁有龐大客戶基礎。第二，台灣產業也有良好的聚落效應，Micro LED正是需要跨產業的結合作效應，來拉動並推動技術量產的水準。Micro LED目前採客製化性質，共同研發、共同量產，結合設備、材料商、軟體整合商凝聚力量，把餅共同做大，發揮眾志成城的力量。