「水行俠」傑森摩莫亞演出大壞蛋。《玩命關頭X》搶先美國上映。 （環球影業）

左為娜塔莉伊曼紐爾、右為姜成鎬。《玩命關頭X》搶先美國上映。 （環球影業）

環球影業即將於5月17日搶先美國兩天上映《玩命關頭X》，全球影史上最具話題性和最受歡迎的《玩命關頭》系列第十部，至今已邁入第二十三年，但同樣的核心演員與角色卻仍然和一開始一樣火力全開。

《玩命關頭X》導演路易斯賴托瑞表示，《玩命關頭》系列即將迎向終點，所以本片也要回到最初的開始街頭「尬車」，這是一部場面浩大的娛樂大片，並匯集了觀眾熱愛玩命關頭宇宙的一切，片中有一個全新的大壞蛋以及真正致命的危機，唐老大知道有人要向他報仇，這將會是他人生中遇到最大的關卡。蜜雪兒羅卓奎茲說：「我們拍出一部超級精彩好看的電影，一定要進戲院看大銀幕才過癮，真心建議觀眾要有心理準備，因為這部電影會有大驚喜。」

《玩命關頭》系列最殘酷的大反派傑森摩莫亞說：「能夠參與風靡全球的電影系列的演出，真是令人感到興奮，我沒演過大壞蛋，大概有十年沒演過，我想為這個系列帶來前所未見的危險，但想要和唐老大和他的家人們對尬，就必須有一點變態，他們才能嚐到恐懼的滋味，而有這麼多家人就會有難題，那就是…危機時刻唐老大該選擇拯救誰呢？」約翰希南談到，這一集規模比之前更龐大、動作更精彩，觀眾一定會看到下巴掉下來，大家可以期待看到唐老大一家人火力全開迎戰一波波的猛烈攻擊，當然還有《玩命關頭》系列中最令人期待的各式帥爆車款，千萬不能錯過。

《玩命關頭X》敘述唐老大這些年來曾經執行許多看似不可能的任務，他和他的家人遇到的每一個對手都比他們更聰明、更冷酷無情和更會飆車。現在，他們必須面對有史以來最致命的對手：一個從過去的陰影中冒出來的可怕威脅，他為了報仇雪恨下定決心要永遠摧毀這個家庭，以及唐老大所愛的每一個人和所有的一切。唐老大和他的夥伴在2011年的《玩命關頭5》一片中，除掉了惡名昭彰的巴西大毒梟赫南芮斯，並且在里約熱內盧的一座橋上徹底瓦解他的販毒帝國。但是他們卻不知道芮斯的兒子但丁親眼目睹了那一切，而且在過去的12年之間精心策劃了一個復仇計畫，目的是要讓唐老大付出終極代價。但丁的復仇計畫會拆散唐老大的家人，有些人會從洛杉磯去到羅馬的地下墓穴，有些人會從巴西去到倫敦，有些人則會從葡萄牙去到南極。他們將會得到全新的盟友，以往的敵人也會一一出現，但是當唐老大發現他八歲大的兒子才是但丁復仇計畫的真正目標，一切就從此改變。

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