空手道吳峻維與谷筱霜相識多年，卻直到1年多前才突然「來電」，都將本屆杭州亞運視為國際賽最終戰的2人，異口同聲都是想要奪牌，盼亞運獎金成能為未來買房基金。

谷筱霜上屆雅加達亞運遞補參賽，一舉奪下女子50公斤級金牌，這次再戰杭州亞運，卻是她國際賽最終戰，「現在心情是享受且珍惜，壓力不會太大。」她提到先前的亞錦賽讓自己對待比賽心太大不同，「以往會很想贏反而患得患失，現在因為受傷有時候缺席訓練，想上場的渴望很大，反而讓自己更珍惜每一場比賽。」

谷筱霜在去年8月時不慎受傷，右腳大拇指骨折、屈指肌撕裂傷，她透露，可能是在高中時就有撕裂傷過，造成這次再度在同樣部位受傷，因為腳傷無法百分百發揮在訓練上，事實上，除了腳傷，她的兩邊肩膀也分別有撕裂傷及脫位，「大概4肢都有傷吧！」

也因為傷勢困擾，讓今年才25歲的谷筱霜萌生退意，決定在杭州亞運後轉換身分，之後將會回到基層任教，「我很喜歡教學，看到學弟妹有什麼狀況就會很想講。」

而上屆亞運替台灣摘下男子84公斤級銅牌的吳峻維，本屆亞運也是他國際賽最終戰，「再戰亞運就是要拿金牌。」他表示，上屆僅奪銅不是差在技術，只是在臨場發揮的不是很理想，「亞運是最後一次，這樣想才沒有退路，沒有下次報仇的機會，將毫無保留。」

成為空手道新一代「神雕俠侶」，吳峻維與谷筱霜都想再拚站上頒獎台，2人都會互相扶持、討論，吳峻維說：「因為我們的打法不同，可以互相學習、討論。」谷筱霜則表示，因為吳峻維想買房，希望能用亞運獎金當作買房基金，至於2人的下一步則希望等未來工作安定後再作打算。