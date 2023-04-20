近年環保意識抬頭，全家便利商店觀察，消費者自備環保杯比例已升至近2成，不過忘記帶、體積太大仍是有心做環保的民眾所面臨的痛點，全家以「便利永續 你也＋1」的ESG核心精神，攜手社創組織「環海淨塑」邀集6大產業、8大品牌共創「永續循環杯大聯盟」，預計年底前，民眾可在北中南各地超過700處據點體驗「甲店借、乙店還」的便利環保新服務，6月30日前借循環杯可再抽5千元購物金與百杯咖啡。

全家總經理薛東都（右5）表示，感謝所有永續循環杯大聯盟的夥伴共同串聯，讓循環杯串起消費者從早到晚的各種生活場景。（全家提供）

全家與環海淨塑邀6大產業、8大品牌共組「永續循環杯大聯盟」，讓民眾借杯、還杯更方便。（全家提供）

永續循環杯大聯盟集結全家、萊爾富、OKmart超商，更將觸角延伸至連鎖咖啡cama cafe、早餐店Q Burger、手搖飲鮮茶道、餐飲店Let’s Cafe PLUS等，標榜開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，民眾只要透過手機加入Line官方帳號「塑環真循環杯行動」（ID： @netzero）後，簡單3步驟「一定位、二掃杯、三確認」即可快速借還。

民眾借循環杯只要用手機加入Line官方帳號「塑環真循環杯行動」，並透過簡單3步驟「一定位、二掃杯、三確認」即可完成。（全家提供）

全家分析，超過9成民眾借循環杯後都能如期歸還，預計於今年年底前，打造北中南逾700處借還站點。（陳俊吉攝）

全家與環保團體RE-THINK合作設計逗趣環保教育立牌；6月30日前到全家借循環杯，每天享Let’s Café特濃拿鐵半價。（陳俊吉攝）

除組建聯盟外，全家也與環保團體RE-THINK合作，將借還流程設計成簡單易懂的文宣品，方便大眾快速上手；在店內休息區亦有逗趣環保教育立牌鼓勵民眾做環保。全家分析，超過9成民眾借循環杯後都能如期歸還，若逾期未還，將輔以訊息或電話通知；另大眾使用完畢後，會回到環海專利研發的清潔消毒產線，以5大流程、25道專業洗滌殺菌步驟來清潔每個杯子，且每季送驗第三方公正單位SGS檢驗以確保衛生安全，若杯子有破損，將100％回收再製成其他非食品接觸的生活用品，建構完整的循環經濟模式。

永續循環杯大聯盟標榜打造開放式、免機台、跨業別的借還生態圈，加入「塑環真循環杯行動」，即可簡單3步驟快速借還杯。（全家提供）

為鼓勵民眾使用循環杯，6月30日前在8大品牌據點借用並購買飲品、如期歸還，可享抽獎資格，獎品逾70項，有機會獲5千元購物金與百杯咖啡；同時段到全家借循環杯，每天可享Let’s Café特濃拿鐵半價。全家也於21日辦限定活動，當天上午10點起至全台440家指定店舖買飲品並借用循環杯，前25位民眾享Let’s Café中杯美式10元優惠價。

另為回應消費者綠色飲食需求，全家推出近300項低碳鮮食及飲品選擇，首推薦最新潮植系飲品私品茶「燕麥奶紅茶」，即起上市，使用仙女紅茶搭配愛之味咖啡師燕麥奶，純植物配方健康又環保，口感滑順無負擔，是款好入手的植系飲品，另有Let’s Café「燕麥奶拿鐵」，滿足消費者品嚐植物奶的需求，21日至23日全家APP隨買跨店取推出燕麥奶現調飲品同品項買2送1優惠、5月2日前也推出使用全盈＋PAY可享單杯7折。

全家響應「便利永續，你也＋1」的ESG精神，推出4招綠色消費選擇，邀請消費者購買「友善食光」、「植系飲品」、「蔬食商品」與「FSC森林認證衛生紙」，從吃的、用的都一起愛地球。（全家提供）

鮮食部分推薦「烤蔬菜番茄筆尖麵」、袋裝小吃「小滷青蔬」與金飯糰「鮑菇脆筍」，皆是蔬食品項中受到消費者喜愛的明星商品，4／19起更陸續推出蔬食新品，包含媽媽煮藝「韓式炸G」，香甜帶勁、欲罷不能的韓式辣醬和素炸雞完美結合，雙重美味一次滿足；健康志向「打拋風植蔬餐盒」，由楊承樺營養師專業監製，使用高麗菜、花椰菜、黃豆芽等大量蔬菜，滿足1／2成人每日建議蔬菜攝取量，健康又低碳的蔬食新選擇，值得體驗。

全家同時於5月2日前推出世界地球日抽獎趣活動，凡會員於店舖購買友善食光、燕麥奶現調飲品、指定蔬食商品任1份，即可獲得世界地球日抽獎券1張，每張抽獎券即可投注1次，有機會抽中市價1萬2800元的「SEGWAY電動滑板車」1台，活動共抽出5台，抽獎券無兌換數上限，買越多獲獎機會越大。