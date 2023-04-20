登山家曾格爾去年被控介入富商人夫的家庭，遭岳姓正宮依侵害配偶權為由求償200萬，曾格爾則反控被岳姓正宮「仙人跳」，且點名賈永婕、郁方不要再攻擊她，同時要郁方拿出捐款證明，令郁方於19日發文，還原老公捐款完整過程，但今日曾格爾回應：「根本帳戶就是錯誤的，是不可能匯出的。」所以郁方火速曬出銀行證明打臉曾格爾。

昨(19) 日晚間郁方還原當時捐款給曾格爾的過程，原來去年年中，老公和朋友保哥(富商人夫)約吃飯，席間保哥提到有個女生在爬山需要贊助，「雖然大家都覺得怪怪的，但當下礙於面子都捐款了」，郁方怒嗆：「為什麼你要我的證明我就要提出來？」有網友將郁方的整篇留言貼到曾格爾臉書，對方第一時間回：「郁方匯12888？」還加上驚訝的表情符號。

曾格爾表示直到12個小時前郁方才Po文稱是用以丈夫陳昱羲名義，於6/20名字捐12888元，不過她還是沒有查到這筆帳，並稱郁方公開的匯款紀錄、帳戶就是錯誤的，喊話：「一直以來我只有一個帳戶：013國泰世華 23450603911，郁方你匯款的帳戶根本就是錯誤的，是不可能匯出的。」不過，這段話現在已經被刪除。

稍早郁方在留言區曬出銀行匯款證明，只見上頭寫著交易日期寫著：111/06/17下午5點22分，不過當時恰逢週五下午五點，已經是銀行下班時間，同時郁方曬出存摺明細，證實款項於6/20扣款12888元，而郁方經紀人表示不再回應任何事情，「一切就以郁方姐粉絲專頁上公布的內容為主。」