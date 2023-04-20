大陸觀察者20日報導，為杜絕校園狼師，大陸教育部近日印發《關於推開教職員工准入查詢工作的通知》（《通知》）。就依法推展准入查詢制度、嚴格落實「從業禁止」制度作出規定，旨在進一步加強師德師風建設，對師德違規問題「零容忍」。

《通知》指出，要完善教職員工准入查詢制度，推動查詢平台應用，以資訊化、數位化提升教師隊伍治理能力，為建構高品質教育體系奠定堅實的師資基礎。

《通知》要求，中小學校和高等院校擬聘用教師在入職前查詢《關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪資訊制度的意見》、《關於落實從業禁止制度的意見》規定的性侵違法犯罪資訊；與《教師法》、《教師資格條例》規定的已納入教師資格限制庫的喪失、撤銷教師資格資訊。中小學校擬聘用其他教職員工在入職前查詢《關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪資訊制度的意見》規定的性侵違法犯罪資訊。高等學校擬聘用其他教職員工參照執行。

《通知》明確指出，中小學校擬聘用教職員工的查詢主體，為中小學校的主管教育行政部門，由中小學校在大陸全國教師執行資訊系統的教職員工准入查詢模組中，提交查詢申請，主管教育行政部門審核並查詢結果；高等學校擬聘用教職員工的查詢主體為教職員工所在的高等院校，由高等院校在大陸全國教師執行資訊系統的教職員工准入查詢模組中查詢。

《通知》規定，擬聘用教職員工經查詢發現有《關於建立教職員工准入查詢性侵違法犯罪資訊制度的意見》《關於落實從業禁止制度的意見》規定情形的，不得錄用，並由擬聘用單位書面告知查詢物件不錄用理由和申請複查權利；擬聘用教師經查詢發現有喪失教師資格資訊和在撤銷教師資格期限內的，不得聘用為從事教育教學工作的教師，並由擬聘用單位書面告知查詢對象不聘用理由和申請複查權利。

《通知》強調，如果教育行政部門、學校及其工作人員未按照規定申請查詢或進行查詢，對查詢有問題人員未按照相關法律法規予以處理的，散布、洩露、篡改、不當使用查詢獲悉的有關資訊，怠忽職守、濫用職權、徇私舞弊，或有其他違反教職員工准入查詢制度情形者，將依法依規處理。

下一步，大陸教育部將指導各省級教育行政部門、部門教育司（局）和教育部直屬大專院校做好教職員工准入查詢工作。督促各地積極宣傳解讀相關政策，營造推進教職員工准入查詢工作的良好環境；監督指導各該區域准入查詢工作實施，規範查詢流程，定期開展檢查；嚴格遵守個人資訊保護相關規定，指導相關單位和人員加強資訊管理工作，不得侵害查詢對象個人隱私和其他合法權利。