112年全中運in新竹縣將湧入來自全國的選手、隊職員、民眾，開幕式暨選手之夜與部分主要賽事在新竹縣體育館舉辦，為方便周邊停車，新竹縣體育場停車場規畫智能繳費平台，將於4月22日上線啟用。車輛離場只要掃描出入口或通行要道的QR CODE，輸入相關資料即可，預期可紓解繳費機排隊的人潮，提高停車位的週轉率，並避免停車延滯，讓週邊道路的交通更順暢。

新竹縣體育場停車場於去年12月1日開始收費，原定在4個出入口設置4個繳費機，車主需排隊等候繳款後車輛才能離場，體育場接到新增雲端支付讓車輛離場更快速的建議，馬上請委外原停車設備業者著手建置智能繳費平台，經過連日來功能逐項驗證、壓力測試後，訂於4月22日正式上線啟用。

新竹縣體育場表示，習慣現金缴費的民眾依舊可使用原有的繳費機，選擇使用智能繳費平台者，可透過手機掃碼QR Code連結智能繳費平台，使用第3方支付（包括街口、Line Pay及Apple Pay等）繳費離場，可有效減少繳費機排隊的人潮。智能繳費平台也提供會員登入事先綁定車號、手機載具歸戶等無紙化功能，方便民眾使用平台。