Schlegel在一場活動上說：「這顯然高於我們與物價相關的水準，我們不排除進一步提高利率」。

瑞士通膨率，從二月的3.4%降到三月的2.9%，雖然低於歐洲大部分國家，但是仍高於瑞士自己的標準。瑞士央行將物價穩定的水準定在0%至2%之間。

為了抵禦通膨，瑞士央行已經在過去四次政策會議祭出連續升息，包括上個月將利率提高50基點，來到1.5%。

瑞士央行預計通膨會逐漸下降，今年來到2.6%，明後年分別來到2.6%和2%。

Schlegel說，儘管預期通膨會下降，但解除警報仍為時過早，物價穩定仍是首要任務。

副行長的言論，也呼應了行長Thomas Jordan上周的發言，

Schlegel還指出，由於人們尋找更大的居住空間，以及人口的增加，後疫情時期需求，推動了瑞士房價上漲。他說，房市存在著修正的風險，特別是房價上漲速度，超過了例如工資或房租等要素的上漲。

越來越多人採取了房屋貸款，而隨著利率走高，相應的費用正在增加，風險也越來越大。Schlegel也說，瑞士的銀行們已經做好準備，應對房價的可能下修。