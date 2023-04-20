立委邱顯智今召開記者會，表示去年台灣交通死亡人數3085人，事故數居高不下，舖設綠色行穿線等顏色路面，是最簡單有效提醒駕駛人的方法之一，但交通部卻因自身標線規則未有規定，而拒絕在自己管轄的省道施作，在交通改革上作繭自縛，因此他呼籲立即修正《道路交通標誌標線號誌設置規則》。

邱顯智說，道路顏色鋪面降低交通事故，原理簡單且效果顯著，路面上的色塊可以讓駕駛因為感覺到視覺上的違和感，遠遠的就會注意到前方有行人穿越道、路口或轉彎，並開始減速。以日本為例，在學校附近的通學道路，可以在行穿道畫設綠底白線顏色鋪面，並且在即將進入行穿道前的道路上，畫設紅黑相間鋪面作為加強警示；而在沒有號誌的十字路口，則可以紅色色塊鋪面及十字標線作為警示；而在轉彎路段則可用藍色鋪面，提醒駕駛彎道軌跡。

邱顯智指出，香川縣曾是日本交通死亡率最高，在實施路口顏色舖面、車道顏色舖面以及強化路面標示4年之後，實施路段的事故減低52％，路口碰撞事故減少68％。而在台灣許多地方政府，近年也陸續在學校附近或人潮較多的路口，試辦綠色斑馬線等多種顏色鋪面，有效提高道路識別性。

邱顯智接獲交通部公路總局回函，當中指出「考量交通法規權威性、交通工程設施一致性及行人穿越道線綠底易退色斑駁不易養護等因素，本局所轄省道枕木紋行人穿越道線請依交通部及內政部合頒《道路交通標誌標線號誌設置規則》。」他說，交通部公路總局表示其所管轄的省道無加設綠底鋪面亦無案列，且尚未開放工程處可以加畫綠底，當地方政府為提醒駕駛，率先畫設綠色行穿線，卻反而在遇到交通部公總管轄路面時受到限制。

邱顯智表示，日本國土交通省主管的國道從十幾年前就開始積極推動行穿道顏色舖面，原因就是採用顏色標示讓駕駛注意到路口和行人的效果更好。反觀台灣，交通部不積極修正規則，反而以標線規則未有規定，而拒絕在自己管轄的省道施作。

邱顯智說，我國交通改革沒有強制力而原地踏步，應該率頭推動的改善措施，卻也不修正相關規定，而作繭自縛。他呼籲，交通部應參考國際鋪設顏色路面的經驗，立即啟動《道路交通標誌標線號誌設置規則》修正，將行人穿越道、路口、及道路顏色舖面的規範納入，並優先盤點通學步道，施作顏色舖面，保障學生安全。