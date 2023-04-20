台積電今（20）日公布2023年第一季財務報告，合併營收約新台幣5,086億3千萬元，稅後純益約新台幣2,069億元，每股盈餘為新台幣7.98元（折合美國存託憑證每單位為1.31美元）。

台積電指出，與2022年同期相較，2023年第一季營收增加了3.6%，稅後純益與每股盈餘皆增加了2.1%。與前一季相較，2023年第一季營收減少了18.7%，稅後純益則減少了30.0%。以上財務數字皆為合併財務報表數字，且係依照金管會認可之國際財務報導準則（TIFRS）所編製。

若以美金計算，2023年第一季營收為167億2千萬元，較2021年同期減少了4.8%，較前一季則減少了16.1%。

2023年第一季毛利率為56.3%，營業利益率為45.5%，稅後純益率則為40.7%。

5奈米製程出貨佔台積公司2023年第一季晶圓銷售金額的31%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的20%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的51%。