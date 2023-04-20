改裝車噪音問題幾乎成桃園市民怨之首，桃園市警察局、環境保護局及桃園監理站1至3月進行39場次聯合稽查，攔檢了536件疑似改裝車輛，環保局當場告發350件，裁罰金額79萬8300元。

警方表示，2022年12月7日起，已訂定「通報噪音改裝車輛執行計畫」，員警利用執行巡邏、路檢、取締危險駕車及酒後駕車等勤務時機，主動攔查疑似改裝致噪音車輛，經蒐證後將相關資料陳報並初步審查後函報環保局完成通報，經統計1至3月份警察局通報噪音車輛計1784件，經環保局審核通過召回車輛辦理檢驗計680件，由環保局逕予告發計32件。

交通警察大隊大隊長林鼎泰指出，現正值疫情趨緩解封後，年輕人互相邀約以汽車和機車為交通工具，在道路上危險駕車、競速，使用改裝車輛發出巨響引起眾人注目，滿足個人虛榮心，已嚴重危害社會治安及用路人安全，桃警將結合環保局、監理站於本市噪音車輛常出沒約50處熱點路段如桃園區中路及小檜溪重劃區、八德區八德擴大重劃區及公園路、平鎮區環南路及中豐路、龜山區萬壽路及大坪頂地區、蘆竹區奉化路及中山路、大園區大觀路、新屋區中山東路、楊梅區瑞溪路、觀音區文化路、龍潭區中豐路、台七乙線及羅馬公路等路段採取口袋戰術或以機動測速照相、交通稽查等方式來針對改裝車及改裝排氣管等車輛取締、告發，藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題。

警方也將配合桃園市政府環境保護局、經濟發展局及監理站等執行改裝車輛向上溯源工作，針對源頭改裝車行相關營業登記證、違章、占用道路及堆置廢棄物等進行查察，強化行政效能藉以嚇阻改裝風氣。

民眾亦可透過網路、電話、傳真及書面檢舉等4種管道來檢舉。其中，網路報案可至「噪音車檢舉網站(http：／／NoiseCar.epa.gov.tw)」，填寫相關資料即可。傳真及書面檢舉需下載檢舉單，填寫完畢後傳真或寄件至當地縣市環保局或環保署。針對網路檢舉部分，民眾請於發現噪音車後30日內儘快利用「噪音車檢舉網站」檢舉，必須具備(1)檢舉人真實姓名(請提供身分證統一編號，供環保局必要時進行查證確認)、(2)聯絡電話(日間可聯繫電話)及地址、(3)噪音車車種、(4)車號、(5)發現時間、(6)發現路段、(7)妨害安寧事實或違規證據（請民眾提供錄音或錄影或照片或影片等資料或於必要時環保局將訪查檢舉民眾並紀錄做為事實或證據資料）等資料，檢舉即可生效。

林鼎泰表示，警方執法永遠沒有空窗期，呼籲年輕人勿號召朋友使用改裝車輛在道路上危險駕駛，依照《噪音管制法》第28條可處機動車輛所有人或使用人1800 元以上 3600 元以下罰鍰，並通知限期改善；屆期仍未完成改善者，按次處罰，造成荷包失血。