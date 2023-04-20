迎接母親節，連續兩年榮獲米其林指南入選推薦的「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」，將於5月6日、7日與5月13日、14日推出溫馨母親節饗宴，主打4至6人份闔家共享「 美國頂級55天乾式熟成雙主菜」系列套餐，強調食材的純粹與美味，讓媽媽品嚐美味、無負擔。早鳥訂購且完成預付訂金即贈「奧地利甜點沙哈蛋糕」乙份，5月31日前單桌單筆消費滿6,000元（不含10％服務費），再贈送1,000元消費抵用券乙張。

Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館自2012年開幕以來，首創於餐廳內打造全台最專業的乾式熟成室，並領先業界推出美國頂級乾式熟成牛排55天、75天甚至高達200天的夢幻牛排，其中美國頂級55天乾式熟成帶骨牛排，經過高溫爐烤後散發出獨特誘人的濃郁肉香，外酥內嫩，骨邊肉質更是焦香有味，豐富的油花裡帶著細細甘甜，是所有熟成天數中最廣為饕客喜愛的天數。

Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館溫馨母親節饗宴，每位用餐賓客除可享用「半隻爐烤波士頓龍蝦」外，主菜部分更精心準備了雙主菜，在歡聚時刻，可一次品嚐兩種招牌美味，更添溫馨。

雙主菜六人份套餐主菜「美國頂級55天乾式熟成帶骨肋眼牛排 28盎司」及「美國頂級55天乾式熟成丁骨牛排 24盎司」，每位3,280元+10％。四人份套餐主菜「美國頂級55天乾式熟成丁骨牛排 30盎司」及「21天乾式熟成台灣櫻桃鴨胸」，每位3,480元+10％，嚴選東部櫻桃鴨胸進行乾式熟成21天，煎烤出極脆口感，肉質鮮嫩扎實、多汁鮮甜，香氣濃郁；雙人份套餐主菜「美國頂級55天乾式熟成帶骨紐約客牛排12盎司，每位3,200元+10％。另有「日本A4和牛紐約客牛排 4盎司」、「丹麥豬梅花排襯羽衣甘藍蘋果沙拉佐剝皮辣椒醬」及「脆皮野生寒鯛襯蕃茄,酸豆及橄欖」，可供多樣套餐選擇。

Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館的任一母親節套餐皆可享用精緻「義式沙拉吧」、湯品「經典牛肉清湯襯香料蕃茄」、「奶油培根蘑菇濃湯 」二選一。Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館「義式沙拉吧」以自然、健康的義大利飲食文化為根基，以當令生鮮食材料理出豐富繽紛多樣的菜色餐點、水果及手工甜點，深受消費者的喜愛推崇。

響應政府普發6,000元，「Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館」也一起把錢錢變大，即日起至5月31日前單桌單筆消費滿6,000元，Fresh & Aged 美福乾式熟成牛排館加碼回饋1,000元抵用券，抵用券不得與其他優惠並行使用，需同桌消費不得合併或分單使用。