統一識別度，開發金控子公司中國人壽董事會20日將討論更名，將由現行中國人壽更名為「凱基人壽」，與同金控的凱基證券、凱基銀行同名，較能被投資人識別。據了解，開發金董事會先前已討論通過此案，中壽董事會確定後，即會進行之後的更名程序。

中國人壽是台灣老八家壽險公司之一，在1963年4月開業，是由菲律賓華僑發起，1974年中國信託集團接手，在1981年更名為中國人壽，今年即是成立滿60年，同時使用中國人壽的名稱滿42年。

中壽近十多年來無論在併購、業績及獲利上都算相當積極，2007年併購瑞泰人壽台灣分公司，2009年金融海嘯後逆勢併購保誠人壽在台業務員及相關資產，晉升台灣前五大壽險，2014年總資產破兆元，2020年再突破2兆元關卡，從2018到2022年已連續五年獲利都破百億元，2021年稅後獲利285億元，更創其歷史新高紀錄。

中壽去年新契約保費近701億元，在21家壽險公司中市占率逾9％，排名第四大，僅次國泰人壽、富邦人壽及南山人壽；且中壽強調其資金成本已低於3％，是老壽險公司中最低、且最快降到3％以下，因此有不錯的投資利差，支撐獲利成長。

中壽業務員登錄人數有1萬6,547人，去年還逆勢成長逾1,200人，亦是國內六家業務團隊逾萬人的壽險公司之一，即擁有一定行銷戰力，在銀行通路亦占有前五大的市占率，在利變保單業績上亦在前五大之內。