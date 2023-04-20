中國A股經過前2年的整理拉回修正，其中，滬深300指數2022年修正拉回21.63％，今年以來，隨著中國去年第四季的大幅放寬解封後，中國A股也開啟反彈格局，隨後3月整理一波，現階段又回到多頭向上趨勢，月線站上季線的黃金交叉行情。

富蘭克林華美投信認為，中國公布第一季GDP有4.5％的增長，符合市場預期，加上A股經過上個月的整理後，研究團隊認為五一長假來臨將帶動內需消費回溫，加上前月受到美中關係不確定等因素，也影響股市拉回修正，現階段低基期且中國A股走勢又轉向上，建議投資人宜趁機逢低分批布局。