解放軍雷射制導系統

為解放軍發展技術的科學團隊說，他們已應用了人工智慧（AI），以提升長程砲彈的精準度，甚至可能減少戰爭成本。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，研究團隊去年7月在不同狀況下經過多次測試後斷定，他們的AI雷射導引砲彈能擊中16公里外如人一樣大小的目標。測試時砲彈出乎意料地展現了遠比任何現役砲彈都高的精準度，而根據測試的照片顯示，砲彈都正中紅心。

研究團隊負責人北京理工大學教授王江4月6日在《兵工學報》上發表的論文中指出，人工智慧迅速演進，更多研究人員將相關技術應用在軌跡規劃（trajectory planning）問題上。傳統砲彈可能出現至少100 米的偏差，而能在飛行途中調整航向的導引砲彈，則能在中、美和其他國家獲得更廣泛的應用。

不過，由於一般發射砲彈，必須使用傳統數學模型，以計算大量即時數據，因此它們的準確性受限。如風、溫度和氣壓等飛行變數都可能限制砲彈的精準度，以致偏離目標幾米或幾十米。