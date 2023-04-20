正在日本東京訪問的美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，美國無意使中國與美國或全球經濟脫鈎。此外，她也讚許印太經濟架構（IPEF）的談判充滿活力。

綜合外媒報導，戴琪表示，美方面臨中國帶來的地緣政治挑戰，已注意到供應鏈脆弱性，但美國無意在貿易方面，使中國與美國或全球經濟脫鉤；對中國的貿易限制具針對性，目的是希望與中國營造公平競爭的貿易環境。

此外，日本經濟產業相西村康稔19日與戴琪舉行會談，兩人確認就日美等14國參加並繼續談判的印太經濟架構展開合作，希望在5月下旬於美國舉行的部長會議上達成部分協議，並在11月彙總整體成果。

戴琪指出，印太經濟架構的談判充滿活力，下一輪談判將在新加坡舉行，而日本一直是關鍵合作夥伴。至於日本如何監管中國短片平台海外版TikTok，將交由日方判斷。

戴琪19日還與日本外相林芳正舉行會談，討論如何應對經濟施壓等經濟安全保障上的課題；兩人還確認將對10月的七大工業國集團（G7）貿易部長會議展開合作。