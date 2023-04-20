今年隨著國境解封、室內口罩開放等政策鬆綁，緊接行政院的6000元普發現金，順勢帶動消費者對於過節意願高。OKmart觀察今年初春節預購，發現消費者對於高顏值造型、經典口味類型等商品接受度高，購買力也較其他品項高2成；看準消費者的購買喜好，今年OKmart母親節預購提供41款精緻糕點、29支溫馨禮品，共70項精選商品，主打「甜蜜午茶食光」，以小吋數高顏值的精緻糕點為主，即日起至5月4日開始預購，指定商品再享第2件95折。

OKmart今年獨家推出人氣甜點品牌「法布甜 特濃巧克力塔」，以一朵朵玫瑰向媽媽表達愛意，以巧克力界的愛馬仕「法芙娜72％濃郁巧克力」，散發葡萄乾、栗子香味，結合草莓醬內餡，都兼具口感與視覺的特色。除了巧克力塔外，今年法布甜再推出超高顏值蛋糕「草莓皇冠蛋糕」，100％新鮮草莓製作，Q彈果凍豐富層次，雙層皇冠造型吸晴，此外，以檸檬卡士達打造的「久久津 花現檸檬乳酪蛋糕」、時髦文青的「揪嗨派 濃郁奶蓋蛋糕-伯爵口味」，都是母親節最浪漫的獻禮。

萊爾富搶攻夏日消暑商機，推不少冰品優惠，包含買3送3、任選2件8折、3件75折等。（萊爾富提供）

母親節到來意味天氣逐漸熱了起來，萊爾富觀察每年第二季邁入炎炎夏日，正是大啖冰品的旺季，據內部資料顯示，每年明顯轉熱的4月份，冰品銷量都會較3月成長逾5成，看準天氣炎熱消費者對冰品需求增加，萊爾富自4月24日至4月28日連續5天，推出超商獨家，售價115元的「哈根達斯指定雪糕買3送3」超殺優惠活動，商品包含香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧克力x草莓巧脆雪糕、抹茶杏仁粒雪糕共6款口味。另5月2日前哈根達斯迷你杯、雪糕全系列亦享任選第2件6折優惠，多款品牌冰品享任選2件8折、3件75折優惠，包含杜老爺、小美及百吉指定冰棒、冰淇淋、甜筒、雪糕等近40支經典人氣冰品。