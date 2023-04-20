【LIVE直播】「堅偉大戰」打敗何志偉！王世堅最新回應

民進黨2024立委初選，台北市第二選區（士林、大同）結果今（20）日正式出爐，由台北市議員王世堅以41.97％的支持度擊敗現任立委何志偉的39.7％，將代表民進黨參選該區立委，王世堅也在午後現身對此做出最新回應。

王世堅表示，這次的勝選代表的是基層、大多數名重的心聲，不是他一個人的勝利，在這次初選的過程中，他看到了邪惡與善良，很感謝議會同事、好友們的支持，甚至在他最迷茫、一度想退出的時候伸出援手，尤其最近幾天下大雨，都淋成落湯雞，很感謝大家，並以「正義打敗邪惡」形容自己的勝利。

對於王世堅以「邪惡」稱呼何志偉，媒體好奇接下來該如何尋求合作、勝選後兩人是否有聯絡，未來能否「一笑泯恩仇」？王則透露上午不小心把手機調成飛航模式，因此尚未跟何聯絡，但他說會主動打給何致意、溝通，「這是基本禮貌，即便是繼爭的對手，也應該互相尊重」。

王世堅強調，民進黨的傳統就是敗者會支持勝利的一方，相信何志偉會很有風度的接受他勝利，「更何況一開始發動（攻擊）的不是我！」

王世堅坦承，目前還不曉得要用哪種方式彌補裂痕，但他會拿出誠意，期盼雙方能夠一笑泯恩仇，「大家都是光明磊落的男子漢，沒有什麼說不能溝通的」。