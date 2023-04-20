為解決資通訊產業相關產業人才難找的缺工需求，經濟部、教育部、勞動部及僑委會等相關部會，日前在龍華科技大學辦理「資通訊產業人才培育交流座談會」，跨部會邀請產業公協會、廠商及大專院校代表參與，期能攜手解決產業人才短缺問題。

會議首先由龍華科大校長葛自祥致詞，並表示該校長期深耕產學合作，持續投資校園各項軟硬體建設，並積極與企業共組產學聯盟，成立產業研發中心，協助產業升級。龍華科大是全國私立科大中唯一設置「3D數位電路板設計暨智慧製造」與「5G行動通訊模組測試與調校」類產業環境實作基地的學校，透過與資通訊業界同步的產線實作場域，積極推動產學連結，提供學子完整一站式學習，累積全方位的產線實作經驗，並培育相關技術種子師資，為資通訊產業人才培育基礎扎根。

經濟部工業局副局長陳佩利指出，業界需要優秀人才，政府部門有很多方案及平台可以申請與媒合，以經濟部成立的「重點產業及重大投資跨部會人力供需合作平台」來說，2022年協助矽品精密、欣興電子及群創光電等1032家廠商媒合共8萬9008人，其中屬資通訊產業的大立光電、研騰科技及先進光電等65家廠商共媒合8120人，為企業紓解大量招募壓力及提供優質人才。

教育部技職司長楊玉惠也表示，很難得有這麼多公部門與廠商及大專院校面對面說明政府培育人才方案，並了解業界的需求，產官學共同解決少子化缺工問題。教育部近三年開設資通訊產業相關各類產學合作專班計102班，培育2938人，全力推動產學攜手合作計畫。尤其是龍華科技大學電子工程新南向產學合作越南專班，與多家知名廠商合作共同培育優質技術人才，績效卓著。

座談會後，龍華科大安排與會人員參觀「5G行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」、「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」、「3D數位電路板設計暨智慧製造類産線工廠」以及「Meta互動科技（VR／AR／MR）技術服務中心」等場域，與會參觀人員對於該校豐沛的實作能量及出色的產學合作成果皆留下深刻印象，並給予高度肯定。

英業達集團副總經理陳逸萍在參觀後提到，龍華科大擁有領先全國的5G高頻通訊實驗室，並且與業界緊密合作，結合既有數位電路板相關設備與能量，訓練學生具備高頻天線的專業知能與實務能力，對該校積極培育資通訊人才感到相當敬佩，期望未來有機會共同攜手合作，讓學校持續向下扎根，培育符合業界需要的優質技術人才。