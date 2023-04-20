庾澄慶（哈林）雙喜臨門！日前官宣主持出道以來第一檔實境秀《騎吧！哈林小隊》，今（20日）再以迅雷不及掩耳之姿，推出暌違5年個人最新單曲〈On My Way〉，此曲也是他為TVBS原創影集《親愛壞蛋》量身打造的片尾曲，消息一出讓所有粉絲都喜出望外；值得一提地是，在〈On My Way〉MV中，哈林特別帶band登上華視頂樓停機坪，從白天拍到黑夜，乘著風快意吶喊，背景拍下了整個信義區瑰麗的都市景觀，霸氣引吭高歌。

有趣的是，其實哈林早在華視頂樓拍過〈關不掉的月光〉MV，時光往前推移，華視更是他主持《超級星期天》的地方，該處根本是他的地盤，哈林邊拍〈On My Way〉MV邊笑說：「好處是去化妝室路線比工作人員還熟！」還當場指路當起導遊，非常親民

哈林相隔5年推出新單曲〈On My Way〉 。（福茂唱片提供）

庾澄慶為個人全新單曲〈On My Way〉親自操刀，並以顆粒感的電吉他作為開場，副歌加入澎湃激昂的吉他音牆和鼓聲，並添加電吉他滑音，強化編曲的厚度和行進感，猶如時間流逝人生不停向前般，透過哈林內斂又極具穿透力的聲線，帶領聽者進入人生旅程峰迴路轉的同時，也以歌聲為粉絲注入無所畏懼的力量！

哈林自農曆新年後赴美舉辦3場《我的哈林年代》演唱會，從洛杉磯、雷諾一路唱到大西洋城，所到之處場場爆滿、演出大獲好評，然而他一刻不得閒，緊接著再為新歌和實境秀蠟燭兩頭燒，這回亮相更被粉絲大讚他狀況極佳，身材跟20來歲小伙子沒兩樣，帥氣臉龐更顯凍齡，哈林不改幽默打趣說：「怕了吧？！」跑步、騎單車和游泳是他生活日常，即便疫情期間，也不間斷在家裡自主鍛鍊，或陪小孩玩兒、運動，可說是精力旺盛，他聽聞謙虛說：「只有體力還可以啦！」