陸委會主委邱太三昨在立法院表示，ECFA實施以來對兩岸均有利，中止將造成雙方損失及破壞兩岸關係。國民黨副發言人呂謦煒質疑，民進黨主席賴清德過去一直以來否定ECFA，認為「未蒙其利、先受其害」，難道不是民進黨自打嘴巴？蔡英文總統與賴清德還在鬥兩岸路線？呼籲民進黨不要為一黨之私而欺騙國民。

呂謦煒指出，回顧賴清德說法，2010年11月在台南曾說，「ECFA簽訂後，本地與進口的農產品未做好市場區隔及配套措施，嚴重影響農民消費者權益；而且農家一般都有兼業，農業外所得占了近8成，當ECFA造成傳統產業損失後，農家無工可上，更影響到家庭所得，將是雙重打擊」；2011年時還參加蔡英文主辦的反ECFA公投，主張「反對一中市場，人民公投作主」。

呂謦煒表示，甚至2013年還說ECFA「根本沒有預期的成果，台灣未蒙其利、先受其害」，聲稱簽了ECFA反而讓大陸「形成替代性產業聚落，重創台灣製造業」，結果到了2019年則改口稱ECFA「效益有待評估」、「若特別針對這議題，恐怕還要進一步討論」。

呂謦煒質疑，實際上就連民進黨台南市長黃偉哲都曾說過「ECFA每年節省20億美金、折合台幣600億的關稅，若不續約ECFA，就必須面對600億關稅」，然而過去賴清德跟民進黨在野時，卻對ECFA大肆抹紅抹黑，結果民進黨執政、賴清德當行政院長跟副總統後，既沒有推動廢除ECFA，也不主張人民公投ECFA。

呂謦煒直言，現在民進黨政府居然還聲稱ECFA對台灣有利，這是民進黨的看法嗎？又能代表賴清德的看法嗎？如果不能，那麼賴清德為何在有權推動廢除ECFA的時候不廢除，還大吃民進黨口中的「糖衣毒藥」？如果能，那麼賴清德與民進黨就是最大的錯假訊息製造者，是否要為過去汙蔑馬政府、不顧事實否定ECFA來欺騙選民的行為，向全國人民道歉？