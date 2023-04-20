電動車銷售進入高成長期，充電樁的建置需求也隨之湧現，美國、歐洲等地區都加速推動建置電動車充電樁，其中美國預計2030年以前將會在美國境內增加至少50萬座充電樁，以利更多電動車使用，隨著各國搶建充電樁，龐大商機也吸引全球各大電源廠、EMS、系統廠及零組件廠積極搶進。

維熹佈局電動車/充電樁的充電槍與電源線多年，目前是國內第一大電源廠供應商，公司也搶攻歐美客戶，近期順利打入美國知名EMS廠及德國車用電子大廠，提供兩家公司電動車/充電樁的充電槍與電源線，去年充電槍與電源線相關產品佔維熹營收比重約4%到5%，在新客戶與新訂單陸續到手下，維熹預估，今年充電槍與電源線相關產品營收可望較去年成長逾50%，營收佔比可望拉升至7%至8%。

維熹今年第1季合併營收為12.97億元，年減9.6%，儘管大環境不佳，消費性電子及PC相關需求疲弱，維熹保守看待上半年營運，不過公司維持今年營運將逐季成長第3季，並力拼今年營收比去年好。