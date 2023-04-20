億光去年第四季轉虧，為十餘年來首見單季虧損；去年全年稅後淨利12.31億元，年減36.54%，每股純益2.78元，遜於前一年的4.37元。億光3月營收16.39億元，月增16.78%、年減19.3%，仍創下9個月新高水準；第一季營收44.52億元，年減19.08%、季減0.29%。

億光上次法說會中提到，上半年景氣仍保守，冀望下半年能見到回溫。不過董事長葉寅夫認為，今年不再認列德國WOFI轉投資，一次性打消後，今年營運恢復維穩成長，第一季谷底後，下半年會略反彈，但成長幅度恐有限，相較上次法說會看法更加保守。

葉董提到，今年下半年營運看法保守，主因為庫存去化、景氣不佳，使得LED產業不樂觀。但台灣Micro LED菁英陣隊成立，並宣布今年為台灣Micro LED顯示器量產元年，台灣以Micro LED做產業彎道超車，目標讓整個產業在台灣地位做反轉。雖然億光產品尚未著墨Micro LED布局，期望面板大廠加速推動市場產業壯大，到時候便會合作共同切入。至於Mini LED應用仍多，董事長並提到20年前是與陸廠共同的初創者，葉寅夫也看好目前Mini LED導入車用顯示的應用。

億光今年營運，顯示、電視產品均表現不佳；高階光偶則相對得宜，公司市占率可望持續增加。