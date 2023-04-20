台灣民眾黨主席柯文哲美東時間19日與美國國安高層會面。柯文哲先是透露，有國安會官員出席，隨後改口稱「只是跟美國高層談一談」，雙方答應要保密，但會談內容包含台灣國防、兩岸關係等，美方有興趣的話題「太多了」，本來才要講半小時，結果講到一個多小時。

柯文哲美國時間19日再度前往AIT，會見美國國安會官員，時間約1個小時。柯文哲受訪時，脫口「主要還是美國國安會」，但又在幕僚提醒下改口稱「只是跟美國高層談一談」。

媒體追問，有看到國防部的車，柯文哲低調表示，基於雙方大家都答應要保密，而雙方談一談台灣的國防、兩岸關係，當然大家很關心，從軍購到役期，廣泛交換大家的意見、想法。

至於美方有興趣的是哪些話題？柯文哲稱「太多了」，本來才要講半小時，結果講到1個小時多，後來就講很久，他向對方表達，台灣在這一刻，國防那些就繼續照目前繼續走，更重要還是要想辦法協助台灣加入區域性經濟組織，因為經濟還是要先顧好，經濟解決，才有辦法去處理國防那些，才有力量。

柯文哲說，原則上大家就保持no surprise，這大家都沒問題，不僅跟美國，跟中國也一樣，no surprise是個原則，就是大家保持溝通，他過去也處理過世大運、雙城論壇，跟中國那邊打過交道，不管對中國還美國，有個很重要原則「no surprise」，要嘛大家事先講好，不要片面改變現狀，這大概是最重要的原則。