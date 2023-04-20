中國新聞網20日報導，「知不知道我們在對你們交易帳號流水進行核查時發現購買你們淫穢視訊的有半數以上都是未成年人，知道這是多麼極其惡劣的影響嗎！」「90後」于姓、李姓夫妻自導自演拍攝販賣淫穢視訊，吸收會員人數約達380餘人，共計製作、販賣淫穢圖片1838張圖片、淫穢視訊檔505個，共計獲利365萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣1606萬元）。

據悉，淫穢視訊拍攝者李女進入大學不久後，就認識了同齡男生于某，兩人很快確立戀愛關係。

戀愛後，兩人如膠似漆，於是就在校外租房住，小日子過的非常甜蜜。可有限的生活費已經滿足不了兩人的日常開支，于某就開始想快速賺錢方法。

偶然，于某看到有人在微博上發布了一些偏色情的照片和文字廣告，經詢問得知「拍視訊和照片」能賺不少錢。于某就想著和女朋友商量下，也拍攝一些淫穢視訊和照片來吸引他人購買，賺點生活費。

剛開始，這對小情侶在相關社交平台發布推廣「自製視訊」。這個時期和其他還在和父母伸手要錢的同學相比，他們似乎已經「自食其力」，成為了學校裡的小富翁。

然而畢業後，雖然兩人也都參加工作，但是實習的工資和拍攝「淫穢視訊」相比，賺錢的速度就慢太多了，已經嚐過甜頭的他們，壓根就不滿足於這麼點。或許是拍攝「淫穢視訊」來錢太容易，自畢業後，兩人僅工作不到一年就先後辭職，在家專職拍攝、出售淫穢物品用於牟利。

2022年7月，呼倫貝爾根河市公安局接到居民周某舉報涉黃線索，立即成立專案組開展偵查，專案組警方對涉及售賣淫穢視訊的關聯帳號深入分析，蒐集各類數據線索5萬餘條，轉帳流水6萬多條，警方經過7天連續核查，終於發現所有資金最終都進入李女銀行帳戶，透過對該帳戶開戶人員查詢，警方發現于妻就是多次出現在淫穢視訊中的女主角。

警方分析，于男、李女很有可能就是在網上售賣視訊、圖片的「夫妻檔」，由于男拍攝、李女配合，經過後期剪輯後成片售賣。

專案組研判于男、李女有在四川省活動的行程軌跡，專案組立即前往四川省，經過5天細緻摸排，成功於2022年8月14日在于男、李女家中將2人抓獲。

目前，于某、李某已因傳播淫穢物品牟利罪被法院判處有期徒刑10年，並分別處罰金100萬元及50萬元。

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